Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин в медіа

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року внести на розгляд ВР законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Про це йдеться в указі президента №837/2019, оприлюднений на сайті глави держави.

Так, до 31 грудня 2019 року Кабінетові міністрів доручено розробити та внести на розгляд уряду законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні. У документі має бути передбачено положення про вимоги та стандарти новин".

В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування. А також в законопроекті буде передбачено заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти або фінансувати медіа в Україні, а також посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Нагадаємо, раніше Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Відповідний указ опублікований 6 листопада. Повідомляється, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.