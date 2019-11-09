ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин в медіа

Новини » Політика     09.11.2019 - 18:13
Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин в медіа
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року внести на розгляд ВР законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Про це йдеться в указі президента №837/2019, оприлюднений на сайті глави держави.

Так, до 31 грудня 2019 року Кабінетові міністрів доручено розробити та внести на розгляд уряду законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні. У документі має бути передбачено положення про вимоги та стандарти новин".

В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування. А також в законопроекті буде передбачено заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти або фінансувати медіа в Україні, а також посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Нагадаємо, раніше Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Відповідний указ опублікований 6 листопада. Повідомляється, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Президент розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації в грудні Працівники Білого дому підтвердили тиск Трампа на Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийСМИ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся