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На Донбасі почалося розведення сил в Петрівському

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 12:30
На Донбасі почалося розведення сил в Петрівському
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Спочатку розведення планувалося 8 листопада

У суботу, 9 листопада, на Донбасі розпочалося розведення сил в районі населеного пункту Петрівське. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, сьогодні розпочався практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 поблизу населених пунктів Петрівське та Богданівка в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Процес розведення контролюють спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Опубліковано Прес-центр Маріуполем Субота, 9 листопада 2019 р.

Як відомо, початок практичного етапу розведення сил в Петрівському було заплановано на ранок 8 листопада, однак бойовики не підтвердили готовність до розведення. Російські найманці стверджували, що напередодні українські військові нібито обстріляли населений пункт на окупованій території.

Пізніше представник ОБСЄ у Тристоронній контактній Мартін Сайдік групі повідомив, що розведення сил в Петрівському на Донбасі розпочнеться у суботу, 9 листопада. Він зазначив, що під час засідання ТКГ було домовлено, що розведення почнеться о 12:00.

Також РБК-Україна писало, що практичний етап розведення сил в Петрівському на Донбасі триватиме протягом трьох днів. Після завершення розведення почнеться розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд. Сторони повинні відвести свої війська на 1 кілометр.

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