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Українські військові зайняли нові позиції в Петрівському

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 15:23
Українські військові зайняли нові позиції в Петрівському
Фото: розведення сил в Петрівському (facebook / pressjfo.news)

На нові позиції відійшли 11 українських військових

Українські військовослужбовці відійшли на нові позиції в районі розведення сил поблизу Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, у неділю 11 українських військових та 14 одиниць озброєння змінили свої позиції на ділянці розведення сил №3 в районі Петрівського та Богданівки.

"На нових позиціях побудовані бліндажі для проживання армійців, їдальня, сховища для боєприпасів та продовольства, лазня із парною, а також санітарні споруди. Командування підрозділу забезпечило всі приміщення обігрівачами із необхідним об’ємом дров для опалення", - йдеться в заяві штабу.

Також у відомстві зазначили, що українські військові мають не лише основні позиції, але й запасні та резервні.

"Дані фортифікаційні споруди на 100 відсотків готові як для проживання особового складу, так і для ведення оборони на нашій ділянці відповідальності", - наголосили у штабі.

Українські військові зайняли нові позиції в Петрівському

Нагадаємо, що у суботу, 9 листопада, на Донбасі почався процес розведення сил в районі Петрівського. Після підтвердження готовності, сторони почали дзеркальне відведення сил з попередніх позицій. Українські військові повинні були відступити на 1 кілометр та зайняти нові позиції.

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