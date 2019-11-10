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Матч "Шахтар" - "Динамо" призупинений через прояв расизму

Новини » Спорт     10.11.2019 - 18:39
Матч "Шахтар" - "Динамо" призупинений через прояв расизму
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Командам лишається дограти щонайменше 15 хв

Матч між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" в 14 турі УПЛ припинений на 75 хвилині гри через прояв расизму на трибунах ОСК "Металіст". Відповідне рішення ухвалив арбітр поєдинку Микола Балакін, про що повідомив диктор стадіону.

Расистські кричалки від уболівальників звучали на адресу бразильців "Шахтаря". Тайсон емоційно відреагував на цю ситуацію і показав сектору фанатів "Динамо" середній палець, а потім вибив м'яч в його сторону. Бразилець намагався щось вигукнути уболівальникам, після чого розплакався, його заспокоював капітан "Динамо" Віктор Циганков. Також в словесну перепалку з уболівальниками киян спробував вступити хавбек "гірників" Дентіньо.

У результаті матч був зупинений на 3 хвилини і команди пішли з поля, а по поверненню арбітр видалив Тайсона за показаний непристойний жест.

Нагадаємо, поєдинок відбіркового турніру Євро-2020 між Англією і Болгарією двічі зупинявся після того, як на трибунах пролунали расистські вигуки.

Після цього інциденту президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав футбольні асоціації знайти нові, сильніші та ефективніші способи викорінення расизму в футболі. Зокрема, ввести довічну заборону для фанатів на відвідування матчів за прояви расизму.

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