Сивохо сумнівається в правдивості соцопитування мешканців ОРДЛО

Радник секретаря РНБО переконаний, що опитування проводилося дистанційно, або за згодою "влади ЛДНР" і було відредаговане

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо сумнівається у правдивості оприлюднених 9 листопада даних соцопитування на окупованих територіях Донбасу. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сивохо.

Він вважає, що опитування проводилося дистанційно, або за згодою "влади ЛДНР" і було відредаговане.

"Всі, хто в темі, знають, що опитати face-to-face 1600 респондентів по структурованій анкеті в домогосподарствах і не поспілкуватися потім з "МДБ" невизнаних республік неможливо. Відповідно, або це опитування проводилося дистанційно, що применшує його значимість, або воно було погоджене з представниками влади т. зв. ЛДНР, а отже, відредаговане в потрібному ключі", - написав Сивохо.

Радник секретаря РНБО зауважив, що дослідження з'явилося відразу після заяви "Голосу" про вихід з Мінського процесу і "заморожування" непідконтрольних територій.

"Очевидно, що комусь дуже не хочеться миру й повернення українських територій. А у випадку з виходом з мінського процесу - виграє тільки Росія, яка зможе нарешті позбутися санкцій і продовжити активніше "займатися" "кинутими" Україною територіями", - зазначив Сивохо.

"Але, впевнений, нічого у них не вийде. Мирний процес незворотній і сьогоднішнє розведення військ у Петрівському цьому підтвердження",- додав він.

Нагадаємо, на території окупованого Донбасу з 7 по 31 жовтня 2019 року було проведено соціологічне опитування, участь в якому взяли 1606 осіб: 800 - у непідконтрольній частині Луганської області і 806 - у непідконтрольній частині Донецької області. Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Як повідомляється, інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованими анкетами.