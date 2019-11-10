Мазура віддали на поруки українському консулу, - Денісова

Фото: Ігор Мазур (Telegram/Людмила Денісова)

Суд по обранню запобіжного заходу Мазуру не відбудеться

Судове засідання по обранню запобіжного заходу для українського активіста Ігоря Мазура не відбудеться. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

Мазура передали на поруки Генерального консула України в Любліні, повідомила Денісова.

Вона також додала, що на час очікування і розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні. Консул України виїхав до місця затримання Мазура, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію. Вони також обговорили питання адвокатської захисту. В даний час опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.

Мазура привезли до прокуратури для допиту. Український консул зазначав, що через резонансну справу засідання суду відбудеться у Любліні.