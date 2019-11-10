Разумков склав повноваження голови "Слуги народу"

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Нового голову партії оберуть на з'їзді сьогодні, 10 листопада

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков у неділю, 10 листопада, склав повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, під час з'їзду політичної партії Разумков заявив, що складає повноваження голови "Слуги народу".

Зазначимо, що нового керівника партії "Слуга народу" оберуть також сьогодні, 10 листопада.

Нагадаємо, 1 жовтня Дмитро Разумков підтвердив, що подасть у відставку з поста голови партії "Слуга народу". За його словами, не досить коректною є ситуація, коли голова Верховної ради одночасно виконує обов'язки керівника політичної партії.

Пізніше Разумков розповів, що нового керівника партії "Слуга народу" оберуть під час з'їзду в листопаді.

Як відомо, 29 вересня голава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9-го скликання. За призначення Разумкова проголосували 382 народних депутатів.