Розмова Байдена із Зеленським, пом'якшення карантину, вихід Притули з партії "Голос": новини за 7 червня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, Кабінет міністрів пом'якшив карантин в Україні, шоумен Сергія Притула заявив про вихід з партії "Голос". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 7 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Байден провів телефонну розмову з Зеленським перед зустріччю з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

Як розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтону, Байден сказав Зеленському, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України", а також заявив, що запросить його до Білого дому "цього літа після повернення з Європи". У Зеленського такж розповіли про деталі розмови.

Кабмін пом'якшив карантин в Україні

Кабінет Міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Тепер в Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Однак за умови, що на одну людину буде виділено 4 квадратних метри площі будівлі, території або при заповненості на більше двох третин місць.

Також в Україні змінили критерії "зеленої зони" карантину та правила в’їзду в країну.

Мільярд дерев за три роки: Зеленський підписав указ про відновлення лісів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

"Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі", - зазначив Зеленський.

Притула виходить з партії "Голос"

Шоумен Сергія Притула заявив про вихід з партії "Голос". Втім, він заявив, що не йде з політики.

Притула пояснив, що прийняв таке рышення через дії нового керівництва, яке "віддалилось від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення". Водночас в "Голосі" вважають, що причиною такого рішення є особисті амбіції Притули.

КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Білоруського президента Олександра Лукашенко позбавили звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідне рішення ухвалила вчена рада.

Згідно з результатами голосування, 55 членів вченої ради підтримали позбавлення звання, 1 утримався і 1 проголосував проти.

Був завербований: колишнього посадовця РНБО підозрюють у держзраді

Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Ради національної безпеки та оборони (РНБО), який був завербований іноземною спецслужбою. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Прес-служба СБУ не називає ім'я посадовця, але повідомила, що це колишній посадовець з допуском за формою 2 Адміністрації президента та Апарату РНБО. Оперативники встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру.

З картою країни і "Слава Україні": УЄФА схвалив форму української збірної

Союз європейських футбольних асоціацій погодив форму збірної України для виступу на чемпіонаті Європи. Форма буде з картою країни і "Слава Україні".

Напередодні відбулася презентація нової екіпіровки "синьо-жовтих", на якому є написи "Слава Україні!" і "Героям слава", а також зображена карта України з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Форму випустили спеціально до Євро-2020. У Росії обурилися новим дизайном, оскільки він "висловлює політичну позицію".

В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що буде зі святами і вихідними

Народні депутати України зареєстрували законопроєкт, який буде по-новому регулювати святкові дні та перенесення робітників. Розгляд цього проєкту почали ще в січні й на цей момент він пройшов вже всі комітети та комісії.

Що пропонують депутати та чому – читайте в матеріалі.

Євро-2020: матч-відкриття 11 червня, Україна починає в Амстердамі

У п'ятницю, 11 червня, стартує Чемпіонат Європи. Матч відкриття чемпіонату, який повинен був відбутися ще рік тому, відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". Там турнір відкриють збірні Італії та Туреччини. Ця гра запланована на 11 червня, її початок о 22:00.

Найцікавіші матчі групового етапу, а також коли зіграє збірна України - в матеріалі РБК-Україна.

Погода стане нестерпною: на Україну насуваються моторошні грози

Погода в Україні про вівторок, 8 червня, очікується неприємна і місцями небезпечна. Синоптики прогнозують грози та дощі у всіх областях країни. Також почне підвищуватися температура повітря.