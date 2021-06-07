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Був завербований: колишнього посадовця РНБО підозрюють у держзраді

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 13:04
Був завербований: колишнього посадовця РНБО підозрюють у держзраді Фото: СБУ затримала колишнього посадовця РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Ради національної безпеки та оборони (РНБО), який був завербований іноземною спецслужбою. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Прес-служба СБУ не називає ім'я посадовця, але повідомила, що це колишній посадовець з допуском за формою 2 Адміністрації президента та Апарату РНБО.

"Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України", - повідомили в СБУ.

Повідомляється, що досудове слідство підтвердило факти здійснення екс-посадовцем розвідувально-підривної роботи проти України.

Суд 1 червня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому грозить позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду, повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у держзраді підозрюють також нардепа Віктора Медведчука. Суд прийняв рішення по справі Медведчука - цілодобовий домашній арешт політика.

Зазначимо, Володимир Путін різко відреагував на арешт Медведчука, за його словами, це "зачистка політичного поля".

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