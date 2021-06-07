КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Про це в Facebook повідомила член вченої ради КНУ Марія Горбань.

Зазначимо, минулого тижня ректор КНУ Володимир Бугров на форумі "Україна 30" говорив, що Лукашенка позбавлять почесного звання на засіданні вченої ради.

Згідно з результатами голосування, 55 членів вченої ради підтримали позбавлення звання, 1 утримався і 1 проголосував проти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Лукашенку вибором Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу дали можливість показати свою політичну вагу. Але він дискредитував себе.

Черговий виток напруги між країнами спровокувала примусова посадка літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Після цього інциденту Україна закрила своє небо для "Бєлавіа" і закрила авіасполучення.

Пізніше Лукашенко заявив, що у відповідь опрацьовується можливість прямих польотів з Білорусі до Криму, після чого в Україні йому пригрозили новими санкціями.

Українська сторона вважає, що на тлі останніх подій Лукашенка не можна називати нейтральним по відношенню до українсько-російського конфлікту на Донбасі. У зв'язку з цим Київ піднімає питання відмови від мінського майданчика мирних переговорів.