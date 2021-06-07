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У "Голосі" прокоментували намір Притули вийти з партії

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 11:02
У "Голосі" прокоментували намір Притули вийти з партії Фото: лідер партії "Голос" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" відреагувала на намір шоумена Сергія Притули вийти з політсили. В "Голосі" вважають, що причиною такого рішення є особисті амбіції Притули.

Про це йдеться в заяві на сайті політсили.

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за будь-яку ціну взяли гору над спільною ціллю - побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм", - йдеться в заяві "Голосу".

Водночас колишні партійні привітали Притулу з тим, що він "зрештою визначився зі своїми політичними планами".

"Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує. Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально", - додають в партії.

В "Голосі" також наголосили, що попереду багато роботи, і партія чітко усвідомлює, що її місія - зміни в Україні.

"Країні потрібно йти шляхом системних реформ в економіці, забезпечити масову вакцинацію, реформувати армію та суд, будувати нову коаліцію проти Росії", - резюмували в партії.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Притула заявив, що хотів очолити партію "Голос".

Відповідаючи на питання, чи бачить він себе в якості керівника партії, Притула відповів: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".

Зазначимо, з березня 2020 року партію "Голос" очолює Кіра Рудик, яка змінила в якості керівника Святослава Вакарчука

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