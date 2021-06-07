Притула виходить з партії "Голос"
Шоумен Сергія Притула заявив про вихід з партії "Голос". Втім, він заявив, що не йде з політики.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він пояснив, чому йде з партії. Зокрема, таке рішення Притула прийняв через дії нового керівництва, яке "віддалилось від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".
"Станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос". Наголошую на тому, що я не йду з політики", - заявив Притула.
Зокрема, він натякнув на "відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварні" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні".
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Притула заявив, що хотів очолити партію "Голос".
Відповідаючи на питання, чи бачить він себе в якості керівника партії, Притула відповів: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".
Зазначимо, з березня 2020 року партію "Голос" очолює Кіра Рудик, яка змінила в якості керівника Святослава Вакарчука.
Якби вибори до Верховної ради відбулися в найближчий час, до парламенту пройшли б чотири політичні сили. Проте зростання підтримки серед виборців показують лише дві з них - партії "Слуга народу" та "Батьківщина".