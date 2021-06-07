З картою країни і "Слава Україні": УЄФА схвалив форму української збірної

Союз європейських футбольних асоціацій погодив форму збірної України для виступу на чемпіонаті Європи. Форма буде з картою країни і "Слава Україні".

Про це прес-служба УЄФА повідомила в коментарі виданню "Спорт Експрес" .

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпірування", - йдеться в повідомленні.

Напередодні відбулася презентація нової екіпіровки "синьо-жовтих", на якому є написи "Слава Україні!" і "Героям слава", а також зображена карта України з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Форму випустили спеціально до Євро-2020.

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