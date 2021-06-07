ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З картою країни і "Слава Україні": УЄФА схвалив форму української збірної

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 червня 2021 10:05
З картою країни і "Слава Україні": УЄФА схвалив форму української збірної Фото: "гостьовий" комплект форми збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Анастасія Рокитна

Союз європейських футбольних асоціацій погодив форму збірної України для виступу на чемпіонаті Європи. Форма буде з картою країни і "Слава Україні".

Про це прес-служба УЄФА повідомила в коментарі виданню "Спорт Експрес".

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпірування", - йдеться в повідомленні.

Напередодні відбулася презентація нової екіпіровки "синьо-жовтих", на якому є написи "Слава Україні!" і "Героям слава", а також зображена карта України з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Форму випустили спеціально до Євро-2020.

У Росії обурилися новим дизайном, оскільки він "висловлює політичну позицію".

Нагадаємо, Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку збірної України на чемпіонат Європи-2020.

Зазначимо, цього місяця розпочнеться чемпіонат Європи з футболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Збірна України УЕФА форма
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС