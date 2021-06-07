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Мільярд дерев за три роки: Зеленський підписав указ про відновлення лісів

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 11:03
Мільярд дерев за три роки: Зеленський підписав указ про відновлення лісів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

Про це він заявив на форумі "Україна 30".

"Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент на форумі "Україна 30", який на цей раз присвячений екології, анонсував аудит водних ресурсів і головних річок.

Крім того, Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Він почне діяти з 2022 року.

Відповідно до закону, під заборону потрапляють надлегкі і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм - наприклад, пакети-майки. Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і не придатні для переробки.

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