Разговор Байдена с Зеленским, смягчение карантина, выход Притулы из партии "Голос": новости за 7 июня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, Кабинет министров смягчил карантин в Украине, шоумен Сергея Притула заявил о выходе из партии "Голос". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 7 июня, - в материале РБК-Украина.

Байден провел телефонный разговор с Зеленским перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Беседа двух лидеров состоялась перед встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая назначена на 16 июня.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины", а также заявил, что пригласит его в Белый дом "этим летом после возвращения из Европы". У Зеленского также рассказали подробности разговора.

Кабмин смягчил карантин в Украине

Кабинет министров Украины пересмотрел ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. Теперь в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Однако при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.

Также в Украине изменили критерии "зеленой зоны" карантина и правила въезда в страну.

Миллиард деревьев за три года: Зеленский подписал указ о восстановлении лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече", - отметил Зеленский.

Притула выходит из партии "Голос"

Шоумен Сергея Притула заявил о выходе из партии "Голос". Однако, он заявил, что не уходит из политики.

Притула объяснил, что такое решение принял из-за действий нового руководства, которое "отдалилось от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата". В "Голосе" же считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Белорусского президента Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Соответствующее решение принял ученый совет.

Согласно результатам голосования, 55 членов ученого совета поддержали лишение звания, 1 воздержался и 1 проголосовал против.

Был завербован: бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был завербован иностранной спецслужбой. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Пресс-служба СБУ не называет имя чиновника, но сообщила, что это бывший чиновник с допуском по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО. Оперативники установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера.

С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной

Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. Форма будет с картой страны и "Слава Украине".

Накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020. В России возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что будет с праздниками и выходными

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, который будет по-новому регулировать праздничные дни и перенос рабочих. Рассмотрение этого проекта начали еще в январе и на данный момент он прошел уже все комитеты и комиссии.

Что предлагают депутаты и почему – читайте в материале.

Евро-2020: матч-открытие 11 июня, Украина начинает в Амстердаме

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы. Матч-открытие чемпионата, который должен был состояться еще год назад, состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". Там турнир откроют сборные Италии и Турции. Эта игра запланирована на 11 июня, ее начало в 22:00.

Самые интересные матчи группового этапа, а также когда сыграет сборная Украины - в материале РБК-Украина.

На Украину надвигаются грозы

Погода в Украине о вторник, 8 июня, ожидается неприятная и местами опасная. Синоптики прогнозируют грозы и дожди во всех областях страны. Также начнет повышаться температура воздуха.