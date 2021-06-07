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Байден провів телефонну розмову з Зеленським перед зустріччю з Путіним

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Вашингтон, Понеділок 07 червня 2021 19:56
Байден провів телефонну розмову з Зеленським перед зустріччю з Путіним Фото: президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

Про це повідомили у Білому домі.

Як розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтону, Байден сказав Зеленському, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України", а також заявив, що запросить його до Білого дому "цього літа після повернення з Європи".

"Це був дзвінок, який вони планували зробити перед поїздкою президента Байдена в Європу на зустріч з президентом Путіним. У них була можливість детально обговорити всі питання у відносинах з США, і президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він буде твердо відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України", - повідомив Салліван.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

Нагадаємо, 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін повинні зустрітися в Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.

Водночас президент України Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з Байденом у будь-якому місці планети до його переговорів з Путіним.

Додамо, наприкінці травня в Міністерстві закордонних справ України анонсували, що Байден перед зустріччю з Путіним проведе розмову з Володимиром Зеленським. У МЗС розповіли, що працюють над цією розмовою.

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