Євро-2020: матч-відкриття 11 червня, Україна починає в Амстердамі

Матч відкриття чемпіонату, який повинен був відбутися ще рік тому, відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". Там турнір відкриють збірні Італії та Туреччини. Ця гра запланована на 11 червня, її початок о 22:00.

Матчі збірної України

Двома днями пізніше свій похід на головному континентальному турнірі розпочне збірна України. Першим для синьо-жовтих стане матч проти Нідерландів. Команди зіграють в Амстердамі, на Йохан Кройфф арені 13 червня, Початок о 22:00. Через жорсткі карантинні обмеження, звичайні вболівальники з України не зможуть потрапити до Нідерландів на першу гру національної команди.

Наступні два поєдинки Україна зіграє ближче до дому, в столиці Румунії Бухаресті. У другому турі збірна зіграє проти Австрії 17 червня о 16:00, а в останньому - проти Північної Македонії. Ця гра відбудеться 21 червня, о 19:00. Обидва матчі пройдуть на арені Націонале.

На відміну від Амстердама, в Бухарест українські глядачі зможуть потрапити. На поточний момент, Україна знаходиться в "зеленому" списку країн, для в'їзду з яких не потрібна наявність з собою негативного тесту або сертифіката вакцинації. Але при цьому, для потрапляння на стадіон необхідний негативний ПЛР або експрес-тест, який можуть зробити на місці, довідка про одужання від коронавірусу або сертифікат вакцинації румунською або англійською мовами. Їх наявність перед матчем будуть підтверджувати спеціальним браслетом, за допомогою якого вболівальники зможуть потрапити на матчі.

Розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020

1-й тур. Нідерланди - Україна. 13 Червня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена

2-й тур. Україна - Північна Македонія. 17 Червня, 16:00. Арена Національ, Бухарест

3-й тур. Україна - Австрія. 21 Червня, 19: 00. Арена Національ, Бухарест

На які матчі звернути увагу, крім ігор України?

Звичайно ж, на Євро-2020 буде чимало матчів з гучними вивісками, які можуть порадувати вболівальників якісним футболом. Серед таких можуть бути ігри за участю потенційних фаворитів турніру - збірних Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Англії, Бельгії та чинного чемпіона Європи Португалії.

Найцікавіші з матчів, окрім ігор України

Англія - Хорватія. 13 Червня, 16:00

Іспанія - Швеція. 14 Червня, 22:00

Франція - Німеччина. 15 Червня, 22:00

Данія - Бельгія. 17 Червня, 19:00

Англія - Шотландія. 18 Червня, 22:00

Португалія - Німеччина. 19 Червня, 19:00

Іспанія - Польща. 19 Червня, 22:00

Португалія - Франція. 23 червня, 22:00

Де дивитися матчі Євро-2020?

Транслятором матчів чемпіонату Європи в Україні є медіа-група "Україна", а саме канал "Україна" та дочірні канали "Футбол 1/2/3". На загальнодоступному каналі Україна будуть показані всі матчі збірної України, а також частина інших поєдинків турніру.

Розклад матчів Євро-2020 на каналі Україна 11-13 червня

11 Червня, 21:55. Туреччина - Італія. Матч-відкриття

12 Червня, 21:55. Бельгія - Росія

13 Червня, 21:50. Нідерланди - Україна