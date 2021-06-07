Від "Північного потоку-2" до НАТО: у Зеленського розповіли про розмову з Байденом

Під час сьогоднішньої телефонної розмови президентів України та США - Володимира Зеленського і Джо Байдена - був порушений великий спектр питань. Лідери двох держав обговорили як двосторонній порядок денний, так і питання безпеки в регіоні в цілому.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, як повідомив Подоляк, були детально проговорені ризики добудови російського газопроводу "Північний потік-2".

"Президент Байден спеціально підкреслив, що прекрасно розуміє ризики і точно гарантує Україні максимальні гарантії її безпеки. Президент Зеленський окремо згадав, що "Північний потік-2" - це не стільки економічний аспект, на чому наполягають окремі країни, а саме цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня", - сказав він.

Представник Банкової зазначив, що Зеленський і Байден також проговорили питання набуття Україною членства в НАТО "як ключового інструменту різкого посилення своїх можливостей з безпеки".

"Не оминули увагою і детальне обговорення ситуації на Донбасі та періодичні появи там російських спроб ескалації", - додав Подоляк.

Крім того, Байден у розмові з Зеленським, за словами Подоляка, позитивно оцінив курс на істотне скорочення присутності олігархів в українській політиці та економіці.

"Байден запросив українського президента до Вашингтона в липні, щоб якраз обговорити підсумки тих самітів, в яких візьме участь Джо Байден в червні. Перш за все, підсумки зустрічі з Путіним", - резюмував він.