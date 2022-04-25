Ракетний удар по Одесі, прес-конференція Зеленського, Макрон перемагає на виборах президента Франції: новини за вихідні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, президент Володимир Зеленський дав прес-конференцію, чинний президент Еммануель Макрон перемагає на президентських виборах. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Два місяці війни. Головне з прес-конференції Зеленського в метро

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами, під час якої розповів про перебіг війни, яка триває вже два місяці.

Головні заяви Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

Глава МЗС Австрії виступив проти вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського союзу. На його думку, модель відносин Європи і України повинна бути відмінною від повноправного членства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує повноцінно вступити до ЄС у 2024 році.

Німеччина і Франція обійшли ембарго на постачання зброї Росії , - The Telegraph

Німеччина і Франція обійшли ембарго ЄС на постачання зброї Росії, введеному в 2014 році. Німецькі та французькі компанії постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, Франція і Німеччина в обхід ембарго поставили в Росію військової техніки на суму 273 млн євро. Журналісти припускають, що отримана Москвою зброя може використовуватися у війні проти України.

Польща передала Україні озброєння на суму 1,6 млрд долара

Польща передала Україні озброєння на більше ніж млрд доларів. Як відзначив прессекретар польського уряду, це допоможе зберегти український, польський і європейський суверенітет.

Тим часом уряд прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі готує новий, потужний пакет військової допомоги для України. Очікується, що його допрацюють вже найближчими днями.

Як розвиватиметься війна Росії проти України: прогноз Арестовича

Активна фаза війни Росії проти України почне загасати максимум через три тижні. Подальший розвиток подій залежить від мирних переговорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".

"Через два, максимум три тижні активна фаза бойових дій загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори. Причому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години", - зазначив він.

"Залізничний хаос". Білоруські партизани допомогли зірвати наступ на Київ, - WP

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну планувалося блискавичне захоплення Києва. Однак відразу ж на білоруському напрямку активізувалися залізничні диверсанти, які внесли хаос в логістику російських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, буквально з перших днів вторгнення в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли працівники залізниці, хакери і колишні співробітники сил безпеки. Саме завдяки їхнім діям протягом декількох днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів був повністю паралізований.

Макрон перемагає на виборах президента Франції, - екзитполи

У Франції ввечері, 24 квітня, завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та проросійський політик Марін Ле Пен. Згідно з даними екзитполів, Макрон упевнено лідує.

Суперниця президента країни Еммануеля Макрона Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.

В Україну знову йде похолодання: названа дата

Погода в Україні знову зіпсується з приходом похолодання. Суттєво температура не зміниться, проте великоднє тепло трохи відступить.

Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler.