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Глава МЗС Австрії виступив проти вступу України до ЄС

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Відень, Неділя 24 квітня 2022 09:05
Глава МЗС Австрії виступив проти вступу України до ЄС Фото: міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського союзу. На його думку, модель відносин Європи і України повинна бути відмінною від повноправного членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

Зокрема, на 14-му саміті європейських ЗМІ в Леху-на-Арльберзі він заявив, що Австрія може бути частиною європейської системи оборони, зберігаючи при цьому традиційний військовий Нейтралітет.

Що стосується війни Росії проти України, Шалленберг підкреслив, що Австрія нейтральна у військовому відношенні, але не в політичному. Він також зазначив, що мова йде про захист західної моделі життя з її фундаментальними правами і свободами.

Однак, за його словами, Євросоюзу у відносинах з Україною слід вибрати інший шлях, ніж повноправне членство. Шалленберг виступив на підтримку створення моделей, відмінних від повноправного членства або угод про асоціацію.

"Ми експортуємо наш західний спосіб життя", - додав він і підкреслив, що потрібне подальше поглиблення відносин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує повноцінно вступити до ЄС у 2024 році.

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