Окупанти запустили п'ять ракет по Полтавській області
Російські окупанти відкрили вогонь по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області. Інформація щодо постраждалих й руйнувань уточнюється.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
Загалом російські військові запустили п'ять ракет. Місцевих закликають не покидати укриття.
"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - пише Лунін.
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