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Окупанти запустили п'ять ракет по Полтавській області

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Неділя 24 квітня 2022 20:20
Окупанти запустили п'ять ракет по Полтавській області Фото: пкупанти запустили п'ять ракет по Полтавській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області. Інформація щодо постраждалих й руйнувань уточнюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Загалом російські військові запустили п'ять ракет. Місцевих закликають не покидати укриття.

"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", - пише Лунін.

Війна Росії проти України триває шістдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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