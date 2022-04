Макрон перемагає на виборах президента Франції, - екзитполи

Дані опитування соціологічного інституту Ifop:

Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:

France faced a choice between incumbent President Emmanuel Macron and far-right challenger Marine Le Pen in a close election. Macron has led in the polls, but a shock win for Le Pen couldn't be ruled out https://t.co/pZrBQuxMVW pic.twitter.com/UQbKHrwG8U