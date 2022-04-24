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Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області. Місто готове до захисту, - Вілкул

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Неділя 24 квітня 2022 20:54
Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області. Місто готове до захисту, - Вілкул Фото: Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області. Місто готове до наступу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти в Херсонській області проводять організацію наступально-ударних формувань. Планують наступ на Кривий Ріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації", - пише голова ОВА міста.

Як відзначив Вілкул, гарнізон міста, військові частини та глибокоешелонована оборона міста готові.

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