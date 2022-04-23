Ракетний обстріл в Одесі: кількість жертв зросла, поліція розпочала провадження
Сьогодні, 23 квітня, внаслідок ракетного удару по Одесі, загинули шестеро людей. Поліція відкрила провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"За фактом ракетного обстрілу Одеси Нацполіція відкрила кримінальне провадження з статтею порушення законів та звичаїв війни", - заявила начальниця відділу комунікації відомства Любов Гордієвська.
Потерпілі внаслідок ракетного удару або ж їх родичі, які втратили зв'язок з рідними, можуть звернутися по допомогу за телефоном чергової частини Головного управління Національної поліції (048)7794961.
Тим часом рятувальники вже ліквідували пожежу в багатоповерхівці, яка сталася внаслідок обстрілу.
"О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 - ліквідовано", - пише пресслужба.
На цей час відомо про загибель шести людей, серед яких одна дитина. Постраждали вісімнадцять осіб.
" З-під завалів врятовано 2 людей, евакуйовано 86 мешканців. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають", - відзначає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ракетного обстрілу по Одесі.
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