Окупанти вдарили 9 ракетами по інфраструктурі Кременчука

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - написав голова ОВА.

За його словами, російські війська завдали ударів по інфраструктурі міста.

Раніше голова ОВА повідомляв, що війська РФ запустили 5 ракет обʼєктах інфраструктури в Полтавській області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 60-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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