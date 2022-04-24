Окупанти вдарили 9 ракетами по інфраструктурі Кременчука
Російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
За його словами, російські війська завдали ударів по інфраструктурі міста.
"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - написав голова ОВА.
Раніше голова ОВА повідомляв, що війська РФ запустили 5 ракет обʼєктах інфраструктури в Полтавській області.
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