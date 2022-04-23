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Польща передала Україні озброєння на суму 1,6 млрд долара

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Субота 23 квітня 2022 18:16
Польща передала Україні озброєння на суму 1,6 млрд долара Фото: прессекретар польського уряду Петро Мюллер (twitter.com/PiotrMuller)
Автор: Сергій Пишкін

Польща передала Україні озброєння на більше ніж млрд доларів. Це допоможе зберегти суверенітет країни та Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря польського уряду Петра Мюллера.

"Польща передала Україні військову техніку на суму близько 7 млрд злотих. Це понад 1,6 млрд доларів", - написав Мюллер.

Як відзначив прессекретар польського уряду, це допоможе зберегти український, польський і європейський суверенітет.

Це друга країна у світі за кількістю допомоги Україні після США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія відправила Польщі бойові танки Challenger 2 для заміни танків Т-72, які країна відправить до України.

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