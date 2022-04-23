Польща передала Україні озброєння на суму 1,6 млрд долара

Польща передала Україні озброєння на більше ніж млрд доларів. Це допоможе зберегти суверенітет країни та Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря польського уряду Петра Мюллера.

"Польща передала Україні військову техніку на суму близько 7 млрд злотих. Це понад 1,6 млрд доларів", - написав Мюллер. Як відзначив прессекретар польського уряду, це допоможе зберегти український, польський і європейський суверенітет. Це друга країна у світі за кількістю допомоги Україні після США.