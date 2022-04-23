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Німеччина і Франція обійшли ембарго на постачання зброї Росії , - The Telegraph

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Брюссель, Субота 23 квітня 2022 17:46
Німеччина і Франція обійшли ембарго на постачання зброї Росії , - The Telegraph Фото: країни НАТО обійшли збройове ембарго і поставляли Росії військову техніку (mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина і Франція обійшли ембарго ЄС на постачання зброї Росії, введеному в 2014 році. Німецькі та французькі компанії постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, Франція і Німеччина в обхід ембарго поставили в Росію військової техніки на суму 273 млн євро. Журналісти припускають, що отримана Москвою зброя може використовуватися у війні проти України.

"Вони відправили (Москві - ред.) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети і гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання зброї в Росію, введене після (окупації - ред.) Криму в 2014 році", - зазначає газета.

Також наголошується, що щонайменше 10 країн-членів НАТО експортували з Росії обладнання майже на 350 млн євро. При цьому близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими і французьким компаніям.

"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу у Росії, і в цей час блок платить Москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів", - підкреслили у виданні.

Нагадавши, Євросоюз планує ввести шостий пакет санкцій проти Росії наступного тижня.

Зазначимо, раніше Україна звернулася до ЄС з вимогою заборонити імпорт російських енергоносіїв.

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