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Як розвиватиметься війна Росії проти України: прогноз Арестовича

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 16:19
Як розвиватиметься війна Росії проти України: прогноз Арестовича Фото: радник голова Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Активна фаза війни Росії проти України почне загасати максимум через три тижні. Подальший розвиток подій залежить від мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".

"Через два, максимум три тижні активна фаза бойових дій загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори. Причому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години", - зазначив він.

За його словами, далі все залежить про те, чи піде Україна на мирні переговори чи ні, оскільки народ вимагає вигнати окупантів.

"Але наша позиція дуже жорстка, я не знаю, чи піде на неї Росія. А якщо не піде, це буде позиційна війна - з ударами артилерії, з рейдами спецназу, маленька і тактична... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступати. Це буде як операція на сході", - підкреслив Арестович.

Він додав, що якщо цей цикл провалиться, що можлива ще одна спроба десь у жовтні.

"А далі все залежить від того, як будуть діяти санкції, чи будуть вводити нові і як буде йти в Україну західна допомога. Так може і до Нового року йти. Треба розуміти, що це вже не буде активною війною...Але всі майбутні операції все одно будуть менші, ніж ця. Вже сил не вистачає на такі речі", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше він говорив, що російський наступ на Донбасі триватиме два або три тижні, оскільки у противника закінчаться резерви.

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