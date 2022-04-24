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Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку у президентських виборах Франції

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Неділя 24 квітня 2022 21:39
Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку у президентських виборах Франції Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Суперниця президента країни Еммануеля Макрона Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ле Пен.

Під час виступу зі свого штабу, Марін Ле Пен заявила про свою відданість Франції та французькому народу. Вона відзначила, що 43% підтримки вже є, нібито, для неї приголомшливою перемогою.

Кандидат на посаду президента додала, що не має наміру покидати політику після поразки.

"Мільйони наших співвітчизників обрали національний табір та зміни. Я хотіла би висловити глибоку подяку тим, хто мав довіру в першому турі, і тим, хто своїми мільйонами приєднався до нас у другому турі", - зауважила Ле Пен.

Також вона наголосила, що боротиметься з "монополізацією влади небагатьма".

"Я вестиму цю боротьбу разом із Джорданом Барделлою, з усіма тими, хто виступав проти Еммануеля Макрона, з усіма тими, у кого на серці нація. Ми хочемо об'єднати всіх тих, звідки б вони не були", - відзначила Ле Пен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон й Ла Пен провели теледебати, в ході яких також обговорювали тему Європейського союзу і Росії.

Також Ле Пен заявляла, що в разі її перемоги вона запропонує Франції вийти з НАТО.

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