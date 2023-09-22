Ракетный удар по Украине и атака ВСУ на аэродром в Крыму: новости за 21 сентября

Война России против Украины: последние новости

Разрушенная гостиница в Черкассах, "прилеты" в Ровно и пожары в Киеве: каковы последствия мощной атаки

Россия осуществила массированную атаку по Украине, выпустив десятки ракет. Большинство целей удалось сбить, но все же есть "прилет" по отелю в Черкассах и по инфраструктуре в Ровно, а в Киеве вспыхнули пожары из-за падения обломков.

Все, что известно о последствиях массированной ракетной атаки россиян 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что было запущено 44 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 38 крылатых ракет, ранее сообщалось о 36 сбитых ракет.

Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму попал под масштабный удар

СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун".

По данным наших источников в СБУ, на аэродроме было не менее 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

Как сообщили изданию, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем - запустили ракеты "Нептун".

Между тем российские пропагандистские Телеграмм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери - пишут о не менее 30 погибших военных.

Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили удар по аэродрому, расположенному вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму.

Бельгия изучает возможность передачи Украине истребителей F-16, - премьер

Бельгия рассматривает возможность передачи Украине свои истребители F-16 .

"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", - сказал премьер-министр Бельгии Де Кроо.

По его словам, вопрос заключается в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть", - отметил премьер Бельгии.

Де Кроо также добавил, что украинские пилоты самолеты могли бы использовать не обязательно для выполнения боевых задач, а для тренировок.

Совет принял 99,9% требований ЕС. Далее эстафета переходит Кабмину, - Арахамия

Верховная рада приняла 99,9% всех требований Европейского союза, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении Украины.

Как отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сегодня Рада завершила рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрела в первом чтении законопроект о политически значимых лицах.

"Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении", - добавил председатель фракции "Слуга народа".

По его словам, парламент выполнил свою "домашнюю работу", в связи с чем эстафета передается Кабинету министров. В то же время Верховная рада готова помогать правительству во всем, где нужна будет поддержка.

На юге бойцы Нацгвардии продвинулись вглубь обороны оккупантов.

На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян. В частности, на Мелитопольском направлении удалось оттеснить неприятеля с позиций.

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - рассказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Также, по его словам, на Мелитопольском направлении указанные подразделения Нацгвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.

Украина сохранила позиции в рейтинге сборных ФИФА: топ-5 мира без изменений

Международная федерация футбола обнародовала обновленную классификацию национальных команд мира. Сборная Украины сохранила место в первой тридцатке сборных.

"Сине-желтые" остались на 24-й позиции в планетарном рейтинге. Со времени предыдущего обновления классификации существенных изменений в первой десятке не произошло.

В сентябре сборная Украины сыграла два поединка квалификации к Евро-2024. Со сборной Англии подопечные Сергея Реброва расписали боевую ничью (1:1). В следующем же матче национальная команда не смогла навязать конкуренцию Италии (1:2).

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины. Как и раньше, действующие чемпионы мира опережают Францию, Бразилию, Англию и Бельгию. Единственное изменение в топ-10 - сборная Португалии обошла итальянцев в борьбе за 8-е место.

Россияне ударили ракетой "Оникс" по инфраструктуре Одесской области

Оккупанты вчера, 21 сентября, вечером обстреляли Одесскую область гиперзвуковой ракетой "Оникс". Поврежден объект рекреационной инфраструктуры.

"В Белгород-Днестровском районе зафиксировано попадание ракеты "Оникс" в объект рекреационной инфраструктуры", - говорится в сообщении военных.

Они уточняют, что в результате атаки начался пожар, который оперативно ликвидировали.

При этом пострадавших среди мирных жителей из-за удара нет.

США отказали Украине в ракетах ATACMS, но в будущем их могут предоставить

Соединенные Штаты Америки не передадут Украине ракеты ATACMS в ближайшем пакете помощи.

"Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время сегодняшней встречи с Зеленским", - говорится в заявлении.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, президент США также не снял запрос Украины с повестки дня в будущем.

В Украине разрешили писать "россия" с маленькой буквы: не будет считаться ошибкой

Написание слов "россия", "москва" и подобных с строчной буквы в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине.

Так, в Нацкомиссии отметили, что написание названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Отмечается, что Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.