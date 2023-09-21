Почему самолет Mirage 2000 не подходит для Украины: эксперт назвал несколько причин

Западные медиа обращают внимание на то, что истребители Mirage 2000D оптимизированы для полетов на малых высотах, наземных атак и поддержки сухопутных сил, но не следует рассматривать это как решающий фактор в подборе самолетов для Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Истребители Mirage 2000D действительно оптимизированы для полетов на малых высотах, наземных атак и поддержки сухопутных сил. К тому же они могут нести блоки электронной разведки ASTAC, блоки лазерного наведения, оснащенные системой передачи данных Link 16, благодаря которой боевой самолет получает информацию в режиме реального времени от различных разведывательных ресурсов НАТО.

Теоретически это даже может пригодиться Украине, но эксперт Константин Криволап сомневается, поскольку не все из перечисленного следует рассматривать как преимущества и тем более как решающий фактор.

За и против истребителей Mirage

"Пишут, что "Мираж" имеет хорошую систему сканирования рельефа, он приспособлен для низких полетов. Ну, так все уже так летают, даже наши пилоты. Когда россияне заходили с севера, наши Су-24 бомбили колонны настолько низко, разве что за деревья не цеплялись", - отметил Криволап в комментарии.

Он также отметил, что Mirage 2000D, конечно, может работать с Link 16 или украинской системой ситуационной осведомленности Delta, но его радары оставляют желать лучшего.

"У нас скорость обнаружения, например, российских Су-35 выше, чем у французского истребителя. Когда радар бьет только на 100 км, ты не видишь самолет противника. Су-35 видит на 200-250 км и, пока ты фактически слепой, успеет пустить ракету, даже у наших МиГ-29 ситуация с радарами лучше, чем у "Миражей", - добавил эксперт.

Единственная сильная сторона Mirage

Intelligence Online называет еще одну особенность, которая должна заинтересовать воздушные силы Украины. Mirage 2000D адаптирован к применению Storm Shadow, поэтому они могут увеличить количество платформ для их запуска.

Ранее Украина адаптировала под Storm Shadow свои Су-24 или Су-27. И судя по отдельным эпизодам, достаточно успешно. Недавно этими ракетами поразили корабли Черноморского флота РФ: большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

До этого несколькими Storm Shadow били по мостам, соединяющим материковую Украину с оккупированным Крымом.

По мнению Криволапа, способность запускать Storm Shadow (SCALP) - единственная сильная сторона Mirage 2000D. Но ее, по словам эксперта, недостаточно, чтобы всерьез рассматривать получение таких самолетов.

"Только если нам не хватает "сушек". Я не знаю, сколько их сейчас в строю, но, по разным данным, достаточно для запуска британских и французских ракет. В любом случае, нам не нужны 25 самолетов, чтобы запускать Storm Shadow. Этих ракет вообще не много было сделано, и, соответственно, передали нам тоже немного", - пояснил он.

Ряд проблем связан с французскими истребителями

Mirage сняли с производства 16 лет назад, и с этим связан ряд проблем.

Во-первых, запчасти для них массово не выпускались. Во-вторых, для обслуживания одной эскадрильи понадобится едва ли не специальный полк.

"То есть все выглядит слишком уж бессмысленно. Все это - вне системы авиации Воздушных сил Украины. С одной стороны, это боевой самолет, но и "Жигули" тоже автомобиль. Еще весной стало ясно, что на первом месте для Украины должны быть F- 16, на втором, возможно, Gripen. Все остальное либо очень дорого, либо настолько старо, что нам просто не нужно", - добавил эксперт.

Тот факт, что с закрытием производственной линии французы стали переходить на Rafale, обосновывает, что модернизацией "Миражей" никто не занимался. В отличие от американских F-16, которые в версиях от Block 50/52 до Block 70/72 считаются самыми современными боевыми самолетами.

Подробнее о Mirage 2000 и о том, почему они не поступят на вооружение нашей страны, - в материале РБК-Украина.

Почему заговорили о Mirage 2000

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции. Позже в Минобороны обеих стран опровергали эти заявления.

Вчера западные СМИ снова заявили, что Украина ведет переговоры с Францией о передаче истребителей-штурмовиков Mirage 2000D. Более того, по данным журналистов, украинская делегация якобы отправилась во Францию, чтобы обсудить этот вопрос.

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