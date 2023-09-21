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Россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области, пострадали пять человек

Четверг 21 сентября 2023 20:46
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Россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области, пострадали пять человек Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Так, россияне сегодня атаковали Петропавловку Волновахского района, вероятно, с применением ракетного вооружения. В результате взрывов получили множественные осколочные ранения 36-летняя местная жительница и мужчина 56 лет.

Кроме того, оккупанты обстреляли город Торецк с использованием артиллерии. От разрывов снарядов получил травму головы 52-летний мужчина. Он находился на территории частного домовладения.

Также под вражеским огнем оказалось и село Молоденькое Покровского района. В результате обстрела пострадала пожилая супружеская пара: мужчина 79 лет и его 81-летняя жена. Во время обстрела они хозяйничали на огороде.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно российские оккупанты обстреляли частный дом в пгт Северное. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

Кроме того, россияне атаковали деревню в Донецкой области ракетами "Искандер". В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

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