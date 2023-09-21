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На юге бойцы Нацгвардии продвинулись вглубь обороны оккупантов

Украина, Четверг 21 сентября 2023 13:35
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На юге бойцы Нацгвардии продвинулись вглубь обороны оккупантов Фото: на юге бойцы Нацгвардии продвинулись вглубь обороны оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян. В частности, на Мелитопольском направлении удалось оттеснить врага с позиций.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - рассказал он.

Также, по его словам, на Мелитопольском направлении указанные подразделения Нацгвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

Ситуация на фронте

По данным спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, оккупанты вынуждены отходить с позиций под Мелитополем из-за давления ВСУ.

Кроме того, судя из отчета Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.

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