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Бельгия изучает возможность передачи Украине истребителей F-16, - премьер

Бельгия, Четверг 21 сентября 2023 10:55
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Бельгия изучает возможность передачи Украине истребителей F-16, - премьер Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Бельгия рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо в эфире VRT.

"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", - сказал Де Кроо.

По его словам, вопрос состоит в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть", - отметил премьер Бельгии.

Де Кроо также добавил, что украинские пилоты самолеты могли использовать не обязательно для выполнения боевых задач, а для тренировок.

"Может случиться, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", - пояснил он.

Истребители F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.

После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились передать Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.

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