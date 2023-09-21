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В оккупированном Токмаке прогремели громкие взрывы

Токмак, Четверг 21 сентября 2023 20:23
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В оккупированном Токмаке прогремели громкие взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Токмаке прогремели громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Токмаке сегодня, 21 сентября, вечером раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - написал городской глава Мелитополя.

По его словам, после взрывов в городе на короткое время пропала связь.

Детали инцидента пока остаются неизвестными.

Взрывы в оккупации

Напомним, последнее время на временно оккупированных территориях все чаще раздаются взрывы. Обычно они связаны с ударами украинских войск по скоплению российских солдат, техники или складам с боеприпасами.

К примеру, 16 сентября стало известно, что ВСУ ударили по месту базирования оккупантов и их техники в Токмаке.

Также мы писали, что россияне начали усиливать оборону Токмака на фоне недавной деоккупации села Работино, которое находится примерно в 30 километрах от города.

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