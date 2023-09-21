США отказали Украине в ракетах ATACMS, но в будущем их могут предоставить

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку The New York Post Кейтлин Дорнбос .

"Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время сегодняшней встречи с Зеленским", - говорится в заявлении.

По словам Салливана, президент США также не снял запрос Украины с повестки дня в будущем.

ATACMS для Украины

Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США "на финишной прямой" по поставке дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.

Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.