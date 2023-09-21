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Ракетный удар по Украине. В Генштабе уточнили количество сбитых российских ракет

Четверг 21 сентября 2023 20:35
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Ракетный удар по Украине. В Генштабе уточнили количество сбитых российских ракет Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

По уточненной информации, ночью 21 сентября Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины.

Было запущено 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 38 крылатых ракет, ранее сообщалось о 36 сбитых ракетах.

"В целом враг нанес 52 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - сообщили в Генштабе.

Ночная атака

Этой ночью и утром российская армия атаковала Украину, взрывы из-за работы ПВО слышали в разных областях, но есть и "прилеты".

В частности, в Ровно атакован энергетический объект. В Черкасской области обломки ракеты упали на гостиницу, а в Киеве зафиксировали падение обломков в нескольких районах.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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