Разрушенная гостиница в Черкассах, "прилеты" в Ровно и пожары в Киеве: каковы последствия атаки

Россия совершила массированную атаку по Украине, выпустив десятки ракет. Большинство целей удалось сбить, но все же есть "прилет" по гостинице в Черкассах и по инфраструктуре в Ровно, а в Киеве вспыхнули пожары из-за падения обломков.

Все, что известно о последствиях массированной ракетной атаки россиян 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина ниже. При подготовке материала использовались данные: главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ГСЧС, МВД, КГВА, мэра Киева Виталия Кличко, главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, главы Харьковской ОВА Олега Сынегубова, главы Дрогобычской РВА Степана Кулиняка, Киевской областной прокуратуры, Хмельницкой ОВА, Нацполиции, "Укрэнерго".

Россия выпустила 43 ракеты. Из них сбили 36

Для удара этой ночью россияне применили десятки ракет. Около 03:40 оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Всего враг запустил 43 крылатых ракеты из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. Пуски были в несколько волн по разным направлениям, ракеты постоянно меняли курс по маршруту.

В результате боевой работы силами и средствами ПВО было уничтожено 36 крылатых ракет.

Кроме того, в 06:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Киев

Этой ночью враг атаковал столицу ракетами. По подсчетам КГВА, над городом было сбито более 20 вражеских целей. Обломки ракет упали в нескольких районах.

В частности, в Дарницком районе возник пожар в здании на территории станции СТО, а также в двух автомобилях на прилегающей территории. Рядом в двухэтажном доме выбиты окна. Известно о 7 травмированных лицах в районе, из них 9-летний ребенок.

Кроме того, в Шевченковском районе была повреждена газовая труба, выбило окна в общежитии рядом. Также в районе госпитализирована 16-летняя пострадавшая, у нее острая реакция на стресс.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте падения обломков ракет.

Фото: последствия вражеской атаки на Киев 21 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевская область

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

По данным Киевской областной прокуратуры, в регионе также повреждена больница.

Черкассы

В Черкассах в результате ракетного удара разрушена гостиница в центре города. В здании разрушение со второго по пятый этажи. Взрывной волной в домах выбило стекла. По данным ГСЧС, речь идет о 9 пострадавших (двое тяжелых) и 13 эвакуированных. При этом в МВД называют цифру в 10 потерпевших.

Фото: последствия удара по Черкассам (t.me/cherkaskaODA)

Ранее глава области Игорь Табурец сообщил, что в здании на момент атаки могли находиться 23 человека. На гостиницу упала боевая часть ракеты. Разбор завалов продолжается.

"В отеле проживали люди, также там сдавались помещения под офисы. Администратор отправили в больницу", - сказал Табурец в эфире телемарафона.

Обновлено. Число пострадавших возросло до 11. Тяжелых ранений они не получили

Об этом сообщили в Нацполиции. На месте развернуто два пункта приема заявлений граждан, где черкащане могут подать заявления о поврежденном имуществе и по другим вопросам, связанным с военным преступлением РФ.

Ровно

Ровенская область потерпела несколько ракетных ударов. Известно о "прилетах" в городе Ровно. Враг попал в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Часть Ровенского района осталась без электроэнергии.

Также из-за попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 м.кв. Сгорело пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания получили повреждения.

Фото: последствия вражеского удара по Ровно (t.me/vitalykoval8)

Дрогобыч

Во Львовской области зафиксировано три удара по Дрогобычу. Ракеты дважды ударили по промышленному объекту. Там загорелся цех и разрушено здание склада. Еще одна ракета попала в частный склад. В двух случаях пожар и без пострадавших.

В свою очередь глава Дрогобычской РВА Степан Кулиняк рассказал, что на предприятии Дрогобыча во время обстрела были люди.

"В 6:25 произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. Повреждена значительная часть зданий. На момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники. К счастью, пока данных о погибших или пострадавших нет. Спасатели тушат пожар и разбирают завалы", - сообщил Кулиняк.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщал о сбитых четырех ракетах, летевших в сторону города.

Харьков

Около шести утра враг нанес 6 ракетных ударов по Слободскому району города Харькова. Враг бил из С-300.

Под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Огонь охватил площадь в 200 кв. Пострадали три человека. Речь идет о 24-летнем мужчине. Также получили ранения 58- и 65-летние мужчины.

Также из-за удара выбиты окна в отделении экстренной медпомощи. Есть попадание в дорогу.

Хмельницкая область

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области слышали звуки взрыва - это работы сил ПВО. Об этом сообщил заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин:

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в области были слышны взрывы. Работали силы ПВО. В результате вражеской атаки попаданий в объекты области не зафиксировано", - написал он.

Вместе с тем, в результате падения обломка ракеты в одном из сел области повреждена летняя кухня дома. Кроме того, повреждено стекло автомобиля. Потерпевших нет.

Первая за полгода атака на энергообъекты

Как сообщили в "Укрэнерго", сегодня утром из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах.

Были частичные обесточивания в Ровенской и Житомирской областях.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Где еще были обстрелы

Херсон

Сегодняшняя ночь была неспокойной и в Херсонской области. Враг

среди ночи начал наносить удары по жилым кварталам Харькова из разного вооружения. В результате "прилетов" в городе произошло 7 пожаров.

Горели жилые и многоквартирные дома, авто и торговый ряд на одном из рынков города. Спасатели до утра тушили пожар, несмотря на обстрелы.

По данным полиции, 3 человека погибли, еще 5 ранены.

Этой же ночью оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Кизомыс. Загорелись жилые и хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован.

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