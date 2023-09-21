ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму

Крым, Четверг 21 сентября 2023 13:54
UA EN RU
В ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму Фото: в ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по аэродрому, расположенному вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Саки"

Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун". В частности известно, что на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь".

Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны