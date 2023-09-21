В Беларуси военные учения: украинские бойцы усилили охрану на границе
В Беларуси проходят военные учения, скоро начнется активная фаза. Украинские военные усилили охрану на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Telegram.
По его словам, активная фаза учений в Беларуси приходится на 22 и 26 сентября. Будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения.
Наев подчеркнул, что военные учения не создают угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому ВСУ усиливают бдительность и готовятся к адекватному реагированию.
"Мы руководим теми силами, которые в составе стабилизационных группировок. В случае роста угрозы Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будут переданы дополнительные силы. Это простая военная арифметика - наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", - сказал Наев.
Беларусь помогает России в войне
Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.
Кроме того, Россия заявила, что разместит в Белоруссии свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.
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