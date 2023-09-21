В Херсонской области задержали семью коллаборантов: они организовывали "референдум"

В Херсонской области задержана семья коллаборантов. Мать и дочь помогали оккупантам организовать так называемый "референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанными оказались жители Бериславского района. Мать с дочерью после захвата региона поддержали российских оккупантов и предложили им свою помощь.

Двух коллаборанток назначили в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Предательницы обходили дворы местных жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонской области к РФ. В случае отказа они и вооружение боевики угрожали жителям пыточной. Фигурантки фальсифицировали "итоги" фейкового референдума.

После освобождения поселка коллаборантки остались в Херсонской области и надеялись, что о них забудут. На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили подозрения предательницам по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ.

Фото: в Херсонской области задержали семью коллаборантов (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ задержала в Николаевской области четырех российских шпионов. Двое из них работали на оборонном предприятии.

Также правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.