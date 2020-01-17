Рада схвалила повернення України в ПАРЄ, а законопроект про децентралізацію відкликано: новини за 16 січня

Українська делегація відновить роботу в ПАРЄ, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію, в Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи. Детальніше про те, що сталося в четвер, 16 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Рада схвалила повернення України до роботи в ПАРЄ

Парламент прийняв за основу і в цілому проект постанови №2718 "Про заяву Верховної ради України "Про участь Постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році", передає кореспондент РБК-Україна. За постанову проголосували 347 депутатів Ради.

Чому українська делегація вирішила відновити роботу в ПАРЄ – в матеріалі РБК-Україна.

В Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи

В Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, за попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року. l

Україна висунула нову умову для виборів на Донбасі

Україна на переговорах у Мінську висунула нову умову для виборів на Донбасі, яке полягає у поверненні переселенців та їх участі в голосуванні. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, як показує практика і результати доповіді Центру з міжнародних миротворчих операцій та Міжнародного центру з проведення миротворчих тренінгів ім. Кофі Аннана, вибори не можуть проходити за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів. При цьому мова йде не тільки про безпеку волевиявлення виборців, а й про безпечну участь всіх партій і кандидатів.

Гончарук відреагував на скандал з прослушкою (відео)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на опубліковані аудіозаписи нібито його розмови з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку. Реакція опублікована на його Telegram-каналі.

Гончарук вважає, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".

"Із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося", - заявив він (відео).

Два нардепи написали заяви про погрози

Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що ці заяви депутати подали ще наприкінці листопада 2019 року. Зазначимо, що прокуратура не називає імена нардепів, які подали заяви.

Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію

Президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента за підсумками його зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з керівництвом фракції "Слуга народу", на якій обговорювалася реформа децентралізації. За підсумками обговорення президент і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції щодо реформи децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

Екс-главу Одеської податкової взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньої виконуючої обов'язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової, яку затримали на хабарі у 25 тисяч доларів прокурору. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що суд відправив під варту Чеботарьову до 2 березня 2020 року. Також була визначена альтернатива внесення застави у розмірі 904 тисяч гривень.

У Харкові застрелили директора похоронного бюро, поліція ввела спецоперацію

У Харкові директора похоронного бюро застрелили біля під'їзду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

За інформацією правоохоронців, смерть чоловіка настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Призов до армії: повістки отримають українці від 20 років і старше

Міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував, що в Україні змінився призовний вік. В ході весняного призову навіть після указу президента України Володимира Зеленського на службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше. Про це міністр повідомив у Facebook.

За його словами, на весняний призов у квітні цього року не будуть залучатися юнаки віком 18 та 19 років, за винятком, якщо вони добровільно захочуть служити.

Путін призначив нового прем'єр-міністра Росії

Президент Росії Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром РФ.

Мішустін очолював російську податкову службу з 2010 року. До цього на державній службі керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами, а також Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості.

У Києві побудують 14 нових станцій метро: з'явився документ

Метро Києва незабаром стане більше на цілих чотирнадцять станцій завдяки будівництву нових ліній і продовженню вже існуючих гілок метрополітену. Про це йдеться в оновленому Генплані Києва, представленому в Київській міській державній адміністрації.

Жителі яких мікрорайонів зможуть добиратися додому на метро - в матеріалі Styler.