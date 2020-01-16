Гончарук відреагував на скандал з прослушкою

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук вважає, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на опубліковані аудіозаписи нібито його розмови з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку. Реакція опублікована на його Telegram-каналі.

Гончарук вважає, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".

"Із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося", - заявив він.

Крім того, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи з ніби-то Гончаруком.

"Це просто нарізка якихось фраз різних людей в різний час, щоб створити сенсацію. Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, яка тривала три години", - зазначив Арахамія.

Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Андрій Дубинський і Максим Бужанський пропонували провести голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали тільки 10 людей.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів написала у Facebook, що заперечує свою участь у ніби-то розмові з Гончаруком.

"На плівках, які були поширені в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала вона.

Нагадаємо, Кабмін заявляв, що не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео запису.

РБК-Україна писало, що вчора в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненій запису Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.