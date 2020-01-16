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Екс-главу Одеської податкової взяли під варту

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 14:48
Екс-главу Одеської податкової взяли під варту
Фото: Наталія Чеботарьова (slovo.odessa.ua)

Суд заарештував Наталю Чеботарьову на два місяці з альтернативою внесення застави в 904 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньої виконуючої обов'язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової, яку затримали на хабарі у 25 тисяч доларів прокурору. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що суд відправив під варту Чеботарьову до 2 березня 2020 року. Також була визначена альтернатива внесення застави у розмірі 904 тисяч гривень.

"Дії податківців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство по вказаному кримінальному провадженню продовжується. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину", - повідомили в САП.

Нагадаємо, Чеботарьову заарештували 13 січня. Слідчі НАБУ встановили, що вона запропонувала прокурору щомісяця надавати хабар у 25 тис. доларів за не перешкоджання протиправної діяльності співробітників ДПС, пов'язаної з отриманням хабарів від підприємців, і не залучати податківців до відповідальності, в тому числі кримінальної.

У зв'язку з корупційним скандалом було відсторонено від посад все керівництво ДПС Одеської області. Також починає перевірку керівного складу центрального апарату ДПС та територіальних органів ДПС на предмет корупції.

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