Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент вирішив направити закон на доопрацювання

Президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента за підсумками його зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з керівництвом фракції "Слуга народу", на якій обговорювалася реформа децентралізації. За підсумками обговорення президент і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції щодо реформи децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

"За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посольства Німеччини та Канади розкритикували можливі зміни до Конституції України щодо децентралізації. Зокрема, західні посольства заявили, що ця реформа не зміцнює права місцевих громад.

До цього повідомлялося, що для прийняття законопроекту про децентралізацію влади 24 січня пройде позачергове засідання Верховної ради України.

Суть реформи

Відзначимо, Зеленський пропонував змінити окремі положення Конституції, які стосуються адміністративно-територіального устрою України. Зокрема, передбачається введення нового переліку одиниць - громада, округ, область. Також пропонується закріпити право місцевих жителів на зміну кордонів і перейменування населених пунктів.

В Конституції пропонується закріпити право громади на самоврядування шляхом виборів і місцевих референдумів. Термін повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружного та обласної рад скорочується до чотирьох років, при цьому термін повноважень глави окружного та обласної рад складе рік.

Пропонується ввести інститут префектів, які будуть призначатися президентом за поданням Кабміну. Префект зможе припиняти дію актів місцевого самоврядування, якщо вони не відповідають Конституції. Надалі, якщо КСУ визнає цей факт, Верховна рада зможе призначати позачергові місцеві вибори.