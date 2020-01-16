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Два нардепи написали заяви про погрози

Новини » Політика     16.01.2020 - 11:57
Два нардепи написали заяви про погрози
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Два нардепи написали заяву в прокуратуру

Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що ці заяви депутати подали ще наприкінці листопада 2019 року.

"Підслідність у цих кримінальних провадженнях визначена за Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області", - додали в прес-службі.

Зазначимо, що прокуратура не називає імена нардепів, які подали заяви.

Однак, раніше ЗМІ писали, що народний депутат від партії "Голос" Олександра Устинова з колегою по фракції Ольгою Стефанішиной заявляли про погрози на їх адресу, які прозвучали на засіданні парламентського комітету з боку представника фармбізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Генеральну прокуратуру України направили проект повідомлення про підозру нардепу Софії Федині через погрози президенту Володимиру Зеленському. Також підозру готуються оголосити волонтеру Марусі Звіробій.

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