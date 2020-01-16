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Рада схвалила повернення України до роботи в ПАРЄ

Новини » Політика     16.01.2020 - 17:56
Рада схвалила повернення України до роботи в ПАРЄ
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

За постанову проголосували 347 народних депутатів

Парламент прийняв за основу і в цілому проект постанови №2718 "Про заяву Верховної ради України "Про участь Постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році", передає кореспондент РБК-Україна.

За постанову проголосували 347 депутатів Ради.

зокрема, передбачено, що Рада доручає постійної делегації ВР у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

У постанові підкреслюється, що метою участі української делегації у роботі ПАРЄ є недопущення збереження чинної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об'єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої країни і зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні

"Верховна рада ... закликає країни-члени РЄ посилити зусилля спонукання російської сторони до виконання її міжнародних зобов'язань як члена Ради Європи, в тому числі прийнятих Асамблеєю резолюцій і рекомендацій, з метою відновлення поваги з боку Російської Федерації до принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і непорушність кордонів у Європі", - зазначено в документі

Нагадаємо, 13 січня в Раді зареєстрували проект постанови №2718 "Про заяву Верховної ради України "Про участь Постійної делегації Верховної ради України у роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році".

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ вже в січні 2020 року.

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