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В Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 21:04
В Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Передачу тел планують провести до 19 січня

В Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, за попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.

"Сьогодні експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі в Україну", - повідомили в міністерстві.

Наголошується, що в розслідуванні причин катастрофи літака МАУ в Ірані задіяні 15 рятувальників, 4 слідчих і 3 експерти МВС. 2 експерта-генетика МВС України залишаються в Тегерані до завершення ідентифікації загиблих і повернення родичам.

Нагадаємо, раніше Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія виступили зі спільною заявою, в якій зажадали від Ірану виплату компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи. У заяві країни закликали Іран провести ретельне незалежне і прозоре міжнародне розслідування".

Також повідомлялося, що Іран готовий передати Києву тіла загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ. Також міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран готовий залучити українських фахівців для розшифровки чорних ящиків.

Відзначимо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

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