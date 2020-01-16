Путін призначив нового прем'єр-міністра Росії

Фото: Михайло Мішустін (з відкритих джерел)

Путін призначив Михайла Мішустіна

Президент Росії Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром РФ. Про це йдеться в указі президента.

В указі говориться "відповідно до пункту "а" статті 83 Конституції РФ призначити Мішустіна Михайла Володимировича головою правління Російської Федерації".

Додамо, Мішустін очолював російську податкову службу з 2010 року. До цього на державній службі керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами, а також Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості.

Вчора Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін до Конституції Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після цього прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду, а Путін запропонував йому посаду заступника голови Ради безпеки РФ. Медведєв був на посаді глави уряду РФ з 2012 року.

Путін відвів йому місце в Раді безпеки Росії. Тепер Медведєв буде заступником голови цієї структури.