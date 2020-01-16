ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призов до армії: повістки отримають українці від 20 років і старше

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:52
Призов до армії: повістки отримають українці від 20 років і старше
Ілюстративне фото (facebook.com/andriy.zagorodnyuk)

Міністр оборони спростував, що в Україні змінився призовний вік

В ході весняного призову навіть після указу президента України Володимира Зеленського на службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

За його словами, на весняний призов у квітні цього року не будуть залучатися юнаки віком 18 та 19 років, за винятком, якщо вони добровільно захочуть служити.

"Вік призову з 18 років чітко прописано в законі, і він ніколи не змінювався. І, власне, указ президента підписаний в рамках існуючого закону. Ми розуміємо і враховуємо бажання молодих українців мати можливість пройти службу в такому віці, щоб вже у 20 років планувати подальший життєвий шлях. Підтвердження цьому є звернення, що ми отримуємо. Зазначу, що під час весняного призову у квітні порядку отримають молоді люди від 20 років. Ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде", - зазначив Загороднюк.

Призов до армії: повістки отримають українці від 20 років і старше

Нагадаємо, у рамках осіннього призову 2019 року на строкову військову службу були призвані 15 200 осіб. При цьому понад 3 тис. з них відразу підписали контракт на військову службу.

У Херсонській області готують проект територіальної оборони
Новини України Збройні сили УкраїниармияПризов в армію
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся