Призов до армії: повістки отримають українці від 20 років і старше

Ілюстративне фото (facebook.com/andriy.zagorodnyuk)

Міністр оборони спростував, що в Україні змінився призовний вік

В ході весняного призову навіть після указу президента України Володимира Зеленського на службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

За його словами, на весняний призов у квітні цього року не будуть залучатися юнаки віком 18 та 19 років, за винятком, якщо вони добровільно захочуть служити.

"Вік призову з 18 років чітко прописано в законі, і він ніколи не змінювався. І, власне, указ президента підписаний в рамках існуючого закону. Ми розуміємо і враховуємо бажання молодих українців мати можливість пройти службу в такому віці, щоб вже у 20 років планувати подальший життєвий шлях. Підтвердження цьому є звернення, що ми отримуємо. Зазначу, що під час весняного призову у квітні порядку отримають молоді люди від 20 років. Ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, у рамках осіннього призову 2019 року на строкову військову службу були призвані 15 200 осіб. При цьому понад 3 тис. з них відразу підписали контракт на військову службу.